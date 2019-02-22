Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 183.510 1,13 BIST ANKARA 128.658 0,56 BIST ANTALYA 52.234 0,47 BIST BALIKESİR 49.869 1,21 BIST BURSA 145.103 1,01 BIST DENIZLI 82.741 -0,83 BIST ISTANBUL 103.895 1,08 BIST IZMIR 157.721 0,98 BIST KAYSERI 342.861 0,65 BIST KOCAELI 249.258 1,56 BIST KONYA 58.789 0,33 BIST TEKIRDAĞ 168.871 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)