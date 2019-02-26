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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.829 0,62 BIST ANKARA 130.134 0,71 BIST ANTALYA 52.255 0,17 BIST BALIKESİR 51.582 1,23 BIST BURSA 150.115 -1,41 BIST DENIZLI 86.529 3,27 BIST ISTANBUL 105.665 -0,25 BIST IZMIR 157.927 0,24 BIST KAYSERI 352.072 -1,09 BIST KOCAELI 244.932 -0,82 BIST KONYA 60.727 0,32 BIST TEKIRDAĞ 176.371 -0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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