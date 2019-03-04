Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.415 1,77 BIST ANKARA 127.254 1,06 BIST ANTALYA 54.644 1,00 BIST BALIKESİR 49.897 -0,85 BIST BURSA 152.313 0,85 BIST DENIZLI 86.139 -0,77 BIST ISTANBUL 104.837 0,09 BIST IZMIR 153.062 -2,87 BIST KAYSERI 360.851 -0,59 BIST KOCAELI 247.327 0,86 BIST KONYA 62.893 4,82 BIST TEKIRDAĞ 175.541 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)