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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.415 1,77 BIST ANKARA 127.254 1,06 BIST ANTALYA 54.644 1,00 BIST BALIKESİR 49.897 -0,85 BIST BURSA 152.313 0,85 BIST DENIZLI 86.139 -0,77 BIST ISTANBUL 104.837 0,09 BIST IZMIR 153.062 -2,87 BIST KAYSERI 360.851 -0,59 BIST KOCAELI 247.327 0,86 BIST KONYA 62.893 4,82 BIST TEKIRDAĞ 175.541 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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