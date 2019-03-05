Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.512 1,26 BIST ANKARA 127.330 0,54 BIST ANTALYA 54.889 -0,10 BIST BALIKESİR 49.390 -0,28 BIST BURSA 154.228 -0,29 BIST DENIZLI 86.584 -1,64 BIST ISTANBUL 105.815 0,64 BIST IZMIR 150.254 -0,98 BIST KAYSERI 362.796 -1,59 BIST KOCAELI 248.176 -0,58 BIST KONYA 64.706 2,67 BIST TEKIRDAĞ 179.045 0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)