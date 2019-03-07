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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.766 0,52 BIST ANKARA 126.189 -0,08 BIST ANTALYA 54.428 0,10 BIST BALIKESİR 49.112 0,28 BIST BURSA 152.570 -0,77 BIST DENIZLI 86.950 0,28 BIST ISTANBUL 104.900 0,22 BIST IZMIR 147.334 -0,28 BIST KAYSERI 369.827 0,92 BIST KOCAELI 249.019 -0,31 BIST KONYA 62.397 -1,09 BIST TEKIRDAĞ 177.135 -1,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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