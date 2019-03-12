Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.443 0,03 BIST ANKARA 123.100 1,59 BIST ANTALYA 53.202 -0,06 BIST BALIKESİR 46.586 0,42 BIST BURSA 145.229 1,30 BIST DENIZLI 82.889 0,18 BIST ISTANBUL 102.645 0,13 BIST IZMIR 142.640 0,25 BIST KAYSERI 361.378 -0,75 BIST KOCAELI 246.115 0,53 BIST KONYA 60.587 1,07 BIST TEKIRDAĞ 174.481 1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)