Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.014 -0,01 BIST ANKARA 122.039 -1,53 BIST ANTALYA 52.222 -2,33 BIST BALIKESİR 46.652 0,17 BIST BURSA 146.444 0,51 BIST DENIZLI 82.594 0,59 BIST ISTANBUL 102.272 -0,43 BIST IZMIR 143.557 -0,29 BIST KAYSERI 357.502 -1,10 BIST KOCAELI 250.258 0,13 BIST KONYA 60.337 0,73 BIST TEKIRDAĞ 180.514 1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)