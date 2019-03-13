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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.014 -0,01 BIST ANKARA 122.039 -1,53 BIST ANTALYA 52.222 -2,33 BIST BALIKESİR 46.652 0,17 BIST BURSA 146.444 0,51 BIST DENIZLI 82.594 0,59 BIST ISTANBUL 102.272 -0,43 BIST IZMIR 143.557 -0,29 BIST KAYSERI 357.502 -1,10 BIST KOCAELI 250.258 0,13 BIST KONYA 60.337 0,73 BIST TEKIRDAĞ 180.514 1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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