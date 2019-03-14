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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.926 0,92 BIST ANKARA 122.226 0,67 BIST ANTALYA 52.626 0,66 BIST BALIKESİR 46.357 1,24 BIST BURSA 145.035 0,09 BIST DENIZLI 81.539 0,07 BIST ISTANBUL 102.348 0,24 BIST IZMIR 144.330 0,93 BIST KAYSERI 355.394 0,69 BIST KOCAELI 249.986 -0,98 BIST KONYA 60.492 0,88 BIST TEKIRDAĞ 186.011 -1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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