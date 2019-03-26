Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.277 -1,37 BIST ANKARA 116.174 -0,52 BIST ANTALYA 52.952 0,61 BIST BALIKESİR 44.525 0,33 BIST BURSA 132.029 -2,14 BIST DENIZLI 78.399 -0,84 BIST ISTANBUL 97.966 -1,45 BIST IZMIR 138.806 -0,74 BIST KAYSERI 341.677 -0,58 BIST KOCAELI 251.222 -0,22 BIST KONYA 58.159 -0,53 BIST TEKIRDAĞ 186.245 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)