Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.080 -1,08 BIST ANKARA 113.103 -1,83 BIST ANTALYA 52.747 0,21 BIST BALIKESİR 43.569 -1,76 BIST BURSA 130.492 -0,04 BIST DENIZLI 76.933 -1,35 BIST ISTANBUL 95.310 -1,76 BIST IZMIR 137.089 -0,82 BIST KAYSERI 336.983 -1,03 BIST KOCAELI 239.802 -3,74 BIST KONYA 57.102 -1,33 BIST TEKIRDAĞ 182.884 -0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)