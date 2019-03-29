Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.136 0,23 BIST ANKARA 109.570 0,68 BIST ANTALYA 51.560 1,56 BIST BALIKESİR 42.704 0,55 BIST BURSA 127.636 0,55 BIST DENIZLI 74.959 -0,34 BIST ISTANBUL 91.964 0,45 BIST IZMIR 135.622 0,50 BIST KAYSERI 342.071 0,46 BIST KOCAELI 214.773 -0,57 BIST KONYA 55.331 0,31 BIST TEKIRDAĞ 182.564 2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)