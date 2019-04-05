Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.123 -0,99 BIST ANKARA 114.434 -1,25 BIST ANTALYA 54.363 0,89 BIST BALIKESİR 45.948 0,07 BIST BURSA 135.843 -0,49 BIST DENIZLI 78.400 -0,46 BIST ISTANBUL 97.737 -0,25 BIST IZMIR 139.307 -0,40 BIST KAYSERI 352.453 -0,69 BIST KOCAELI 232.262 0,99 BIST KONYA 58.339 -0,17 BIST TEKIRDAĞ 183.725 -3,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)