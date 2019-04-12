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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.400 -0,98 BIST ANKARA 112.481 -1,35 BIST ANTALYA 54.518 0,20 BIST BALIKESİR 44.483 -2,11 BIST BURSA 134.455 -1,35 BIST DENIZLI 77.836 -0,95 BIST ISTANBUL 95.320 -0,97 BIST IZMIR 135.183 -1,09 BIST KAYSERI 320.017 -2,12 BIST KOCAELI 222.976 0,60 BIST KONYA 59.254 -0,70 BIST TEKIRDAĞ 188.830 -1,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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