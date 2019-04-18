Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.191 -0,60 BIST ANKARA 114.266 -1,33 BIST ANTALYA 51.994 -5,74 BIST BALIKESİR 46.879 -1,75 BIST BURSA 133.572 0,05 BIST DENIZLI 79.784 -1,05 BIST ISTANBUL 97.876 -0,88 BIST IZMIR 139.226 0,45 BIST KAYSERI 326.730 -0,43 BIST KOCAELI 225.309 -1,42 BIST KONYA 62.499 0,24 BIST TEKIRDAĞ 186.921 -1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)