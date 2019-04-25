Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.599 0,01 BIST ANKARA 114.380 -0,80 BIST ANTALYA 48.067 -1,20 BIST BALIKESİR 46.700 0,07 BIST BURSA 131.560 -1,50 BIST DENIZLI 82.571 -1,48 BIST ISTANBUL 96.749 -0,37 BIST IZMIR 136.039 0,05 BIST KAYSERI 318.779 -0,62 BIST KOCAELI 219.660 0,57 BIST KONYA 63.946 0,03 BIST TEKIRDAĞ 182.369 -1,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)