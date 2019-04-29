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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.772 -0,68 BIST ANKARA 111.852 -1,51 BIST ANTALYA 48.102 1,38 BIST BALIKESİR 46.397 1,09 BIST BURSA 127.435 0,75 BIST DENIZLI 80.472 -1,42 BIST ISTANBUL 96.802 0,81 BIST IZMIR 133.814 -0,18 BIST KAYSERI 313.612 0,07 BIST KOCAELI 221.012 -0,85 BIST KONYA 65.697 -0,40 BIST TEKIRDAĞ 178.806 0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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