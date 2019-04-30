Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.319 0,80 BIST ANKARA 112.455 0,34 BIST ANTALYA 47.845 -0,31 BIST BALIKESİR 46.774 0,63 BIST BURSA 131.214 2,41 BIST DENIZLI 79.824 0,24 BIST ISTANBUL 97.420 0,63 BIST IZMIR 133.278 0,43 BIST KAYSERI 308.311 -0,38 BIST KOCAELI 219.318 -0,29 BIST KONYA 64.455 -1,00 BIST TEKIRDAĞ 179.013 0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) x