Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.386 0,49 BIST ANKARA 110.319 -0,14 BIST ANTALYA 46.750 0,07 BIST BALIKESİR 47.459 -0,40 BIST BURSA 133.162 -0,21 BIST DENIZLI 77.846 1,08 BIST ISTANBUL 95.677 -0,56 BIST IZMIR 131.053 -0,44 BIST KAYSERI 299.352 -0,77 BIST KOCAELI 219.896 -0,54 BIST KONYA 66.452 1,69 BIST TEKIRDAĞ 184.579 0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)