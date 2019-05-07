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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.848 -1,02 BIST ANKARA 107.176 -1,42 BIST ANTALYA 45.187 -0,77 BIST BALIKESİR 47.200 -0,12 BIST BURSA 127.661 -3,40 BIST DENIZLI 74.447 -0,76 BIST ISTANBUL 92.491 -2,19 BIST IZMIR 131.360 0,02 BIST KAYSERI 290.697 -2,82 BIST KOCAELI 214.786 -1,39 BIST KONYA 65.449 -1,55 BIST TEKIRDAĞ 176.052 -2,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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