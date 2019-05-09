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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.565 -2,22 BIST ANKARA 107.213 -0,93 BIST ANTALYA 46.162 -0,55 BIST BALIKESİR 47.514 -0,91 BIST BURSA 125.356 -1,45 BIST DENIZLI 77.419 1,40 BIST ISTANBUL 90.673 -1,55 BIST IZMIR 133.004 -0,72 BIST KAYSERI 293.947 -0,74 BIST KOCAELI 210.523 -2,86 BIST KONYA 65.255 -0,51 BIST TEKIRDAĞ 174.573 -2,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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