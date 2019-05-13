Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 162.880 -3,45 BIST ANKARA 105.104 -1,71 BIST ANTALYA 44.649 -1,40 BIST BALIKESİR 47.351 -0,31 BIST BURSA 122.140 -1,58 BIST DENIZLI 76.302 -0,88 BIST ISTANBUL 89.551 -1,02 BIST IZMIR 136.405 -1,59 BIST KAYSERI 286.920 -4,17 BIST KOCAELI 205.303 -0,50 BIST KONYA 63.494 -3,30 BIST TEKIRDAĞ 184.711 2,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)