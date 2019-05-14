Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 162.081 -0,18 BIST ANKARA 105.408 1,83 BIST ANTALYA 45.186 1,80 BIST BALIKESİR 47.539 1,78 BIST BURSA 121.693 0,64 BIST DENIZLI 75.954 3,50 BIST ISTANBUL 89.361 0,49 BIST IZMIR 135.782 1,27 BIST KAYSERI 284.277 0,84 BIST KOCAELI 212.054 2,46 BIST KONYA 61.130 -1,87 BIST TEKIRDAĞ 176.149 -0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)