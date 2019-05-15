Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 159.968 -1,64 BIST ANKARA 104.381 -1,46 BIST ANTALYA 44.317 -0,34 BIST BALIKESİR 47.261 -0,25 BIST BURSA 119.649 -1,47 BIST DENIZLI 75.297 -0,06 BIST ISTANBUL 88.342 -1,49 BIST IZMIR 137.021 -1,19 BIST KAYSERI 281.311 -1,06 BIST KOCAELI 209.008 -0,25 BIST KONYA 61.124 -0,77 BIST TEKIRDAĞ 182.774 2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)