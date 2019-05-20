Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 163.106 1,94 BIST ANKARA 106.436 -1,14 BIST ANTALYA 45.764 1,11 BIST BALIKESİR 46.712 0,13 BIST BURSA 120.474 -0,06 BIST DENIZLI 74.480 -0,29 BIST ISTANBUL 88.083 0,08 BIST IZMIR 135.789 0,23 BIST KAYSERI 288.741 1,37 BIST KOCAELI 212.087 0,67 BIST KONYA 65.647 0,47 BIST TEKIRDAĞ 199.486 2,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)