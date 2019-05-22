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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 158.847 -0,94 BIST ANKARA 103.230 -0,98 BIST ANTALYA 44.835 0,11 BIST BALIKESİR 46.969 -0,07 BIST BURSA 116.774 -1,60 BIST DENIZLI 73.588 -0,61 BIST ISTANBUL 86.739 -0,11 BIST IZMIR 135.654 0,30 BIST KAYSERI 286.993 -0,85 BIST KOCAELI 207.751 0,32 BIST KONYA 64.769 0,24 BIST TEKIRDAĞ 200.373 -2,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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