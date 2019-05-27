Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.869 0,92 BIST ANKARA 102.387 -0,49 BIST ANTALYA 44.766 0,59 BIST BALIKESİR 46.393 -0,07 BIST BURSA 116.422 1,07 BIST DENIZLI 73.854 0,73 BIST ISTANBUL 87.621 0,10 BIST IZMIR 134.133 -0,67 BIST KAYSERI 279.767 -0,71 BIST KOCAELI 208.023 0,03 BIST KONYA 62.961 0,08 BIST TEKIRDAĞ 201.899 0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)