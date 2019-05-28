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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.581 0,40 BIST ANKARA 104.008 1,68 BIST ANTALYA 44.797 1,06 BIST BALIKESİR 47.529 2,31 BIST BURSA 118.029 2,66 BIST DENIZLI 74.850 1,23 BIST ISTANBUL 89.330 2,24 BIST IZMIR 135.697 1,49 BIST KAYSERI 276.768 -1,43 BIST KOCAELI 211.907 2,47 BIST KONYA 61.743 0,53 BIST TEKIRDAĞ 204.831 1,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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