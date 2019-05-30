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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.231 1,08 BIST ANKARA 106.969 2,58 BIST ANTALYA 45.247 2,08 BIST BALIKESİR 47.776 1,27 BIST BURSA 119.059 1,25 BIST DENIZLI 73.461 1,46 BIST ISTANBUL 91.180 1,68 BIST IZMIR 138.094 1,86 BIST KAYSERI 279.543 1,35 BIST KOCAELI 213.120 1,21 BIST KONYA 61.509 0,57 BIST TEKIRDAĞ 207.774 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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