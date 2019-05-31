Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.124 0,54 BIST ANKARA 107.687 -0,27 BIST ANTALYA 45.424 0,99 BIST BALIKESİR 48.393 0,75 BIST BURSA 119.827 -0,20 BIST DENIZLI 73.823 0,54 BIST ISTANBUL 91.161 -0,90 BIST IZMIR 138.954 0,03 BIST KAYSERI 282.740 0,86 BIST KOCAELI 221.764 1,83 BIST KONYA 62.182 0,41 BIST TEKIRDAĞ 208.269 0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)