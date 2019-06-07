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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180269,9 0,72 BIST ANKARA 111672 1,78 BIST ANTALYA 46240,91 1,42 BIST BALIKESIR 49451,57 1,9 BIST BURSA 124055,3 2,75 BIST DENIZLI 74147,09 1,16 BIST ISTANBUL 94477,33 1,94 BIST IZMIR 143156,7 1,34 BIST KAYSERI 290306,8 -0,25 BIST KOCAELI 221308,2 -0,98 BIST KONYA 63301,65 0,14 BIST TEKIRDAG 209310 0,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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