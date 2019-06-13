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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.281 -1,77 BIST ANKARA 111.610 -1,66 BIST ANTALYA 47.629 1,59 BIST BALIKESİR 48.826 -1,96 BIST BURSA 125.584 -2,33 BIST DENIZLI 75.692 -1,49 BIST ISTANBUL 93.713 -1,44 BIST IZMIR 147.200 -0,22 BIST KAYSERI 291.246 -1,97 BIST KOCAELI 214.906 -1,39 BIST KONYA 63.602 -1,22 BIST TEKIRDAĞ 204.083 -2,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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