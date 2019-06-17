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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.796 -2,64 BIST ANKARA 111.292 1,05 BIST ANTALYA 48.187 2,31 BIST BALIKESİR 48.818 0,36 BIST BURSA 126.195 0,24 BIST DENIZLI 75.137 1,01 BIST ISTANBUL 94.468 0,63 BIST IZMIR 149.569 1,74 BIST KAYSERI 295.796 1,19 BIST KOCAELI 214.346 0,60 BIST KONYA 63.029 0,38 BIST TEKIRDAĞ 208.633 0,03


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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