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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.767 0,32 BIST ANKARA 114.295 1,94 BIST ANTALYA 48.038 1,38 BIST BALIKESİR 50.608 1,81 BIST BURSA 134.377 2,04 BIST DENIZLI 77.125 1,75 BIST ISTANBUL 98.543 1,50 BIST IZMIR 151.187 1,92 BIST KAYSERI 300.270 0,53 BIST KOCAELI 215.773 -0,58 BIST KONYA 66.321 2,22 BIST TEKIRDAĞ 210.083 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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