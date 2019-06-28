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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.235 1,31 BIST ANKARA 112.567 -0,44 BIST ANTALYA 47.247 0,73 BIST BALIKESİR 52.765 0,49 BIST BURSA 134.208 -1,72 BIST DENIZLI 78.426 0,17 BIST ISTANBUL 98.060 0,06 BIST IZMIR 153.190 -0,55 BIST KAYSERI 306.007 -0,57 BIST KOCAELI 211.921 0,03 BIST KONYA 63.721 0,10 BIST TEKIRDAĞ 215.769 1,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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