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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.983 2,32 BIST ANKARA 116.037 3,32 BIST ANTALYA 48.056 1,11 BIST BALIKESİR 54.690 2,66 BIST BURSA 135.133 0,21 BIST DENIZLI 80.904 2,57 BIST ISTANBUL 99.936 1,32 BIST IZMIR 154.490 0,75 BIST KAYSERI 312.683 2,49 BIST KOCAELI 215.498 0,61 BIST KONYA 64.219 0,34 BIST TEKIRDAĞ 220.012 2,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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BIST 100Bıst şirketlerGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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