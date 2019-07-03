Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.074 -0,72 BIST ANKARA 114.623 -1,75 BIST ANTALYA 48.748 1,35 BIST BALIKESİR 54.537 0,44 BIST BURSA 139.826 1,48 BIST DENIZLI 80.379 -1,79 BIST ISTANBUL 101.269 -0,13 BIST IZMIR 154.551 -0,01 BIST KAYSERI 310.974 -0,74 BIST KOCAELI 214.900 -0,30 BIST KONYA 65.036 1,67 BIST TEKIRDAĞ 217.519 -0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)