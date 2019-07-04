Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.756 -0,53 BIST ANKARA 112.665 -0,59 BIST ANTALYA 49.116 0,18 BIST BALIKESİR 54.527 -0,76 BIST BURSA 138.483 -0,98 BIST DENIZLI 80.121 1,16 BIST ISTANBUL 100.383 -0,39 BIST IZMIR 152.153 -0,63 BIST KAYSERI 306.276 0,22 BIST KOCAELI 213.828 -0,29 BIST KONYA 64.853 0,36 BIST TEKIRDAĞ 215.536 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)