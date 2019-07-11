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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.648 -0,17 BIST ANKARA 109.089 0,99 BIST ANTALYA 49.172 -0,36 BIST BALIKESİR 54.366 0,73 BIST BURSA 134.404 -0,31 BIST DENIZLI 79.298 -0,15 BIST ISTANBUL 99.776 0,65 BIST IZMIR 150.104 1,28 BIST KAYSERI 310.088 -0,01 BIST KOCAELI 218.154 1,37 BIST KONYA 63.934 1,16 BIST TEKIRDAĞ 214.603 1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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