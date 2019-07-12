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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.045 -1,90 BIST ANKARA 107.846 -1,42 BIST ANTALYA 48.432 -2,64 BIST BALIKESİR 53.959 0,17 BIST BURSA 135.311 -0,46 BIST DENIZLI 78.643 -0,93 BIST ISTANBUL 99.642 -0,50 BIST IZMIR 150.337 0,59 BIST KAYSERI 311.299 0,38 BIST KOCAELI 224.474 1,13 BIST KONYA 63.860 -0,21 BIST TEKIRDAĞ 211.804 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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