Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.313 0,88 BIST ANKARA 110.157 2,49 BIST ANTALYA 48.799 1,75 BIST BALIKESİR 54.707 1,21 BIST BURSA 139.660 2,44 BIST DENIZLI 78.973 1,64 BIST ISTANBUL 100.703 0,97 BIST IZMIR 153.000 2,09 BIST KAYSERI 320.937 2,06 BIST KOCAELI 228.146 1,14 BIST KONYA 65.790 1,30 BIST TEKIRDAĞ 213.529 2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)