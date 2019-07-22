Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.591 0,08 BIST ANKARA 113.514 0,28 BIST ANTALYA 50.164 0,08 BIST BALIKESİR 55.744 0,31 BIST BURSA 142.994 -0,06 BIST DENIZLI 81.915 0,60 BIST ISTANBUL 102.406 0,22 BIST IZMIR 158.243 0,08 BIST KAYSERI 338.735 1,33 BIST KOCAELI 233.466 -0,69 BIST KONYA 64.506 0,67 BIST TEKIRDAĞ 220.190 0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)