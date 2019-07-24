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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.431 -0,55 BIST ANKARA 112.732 -0,76 BIST ANTALYA 49.451 0,23 BIST BALIKESİR 56.697 -0,57 BIST BURSA 141.432 -1,41 BIST DENIZLI 80.828 -1,40 BIST ISTANBUL 102.455 -0,26 BIST IZMIR 156.977 -0,96 BIST KAYSERI 333.307 0,34 BIST KOCAELI 236.885 0,67 BIST KONYA 63.305 -1,84 BIST TEKIRDAĞ 220.160 -1,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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