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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 184.840 1,44 BIST ANKARA 114.667 1,25 BIST ANTALYA 49.056 0,07 BIST BALIKESİR 56.159 -0,40 BIST BURSA 143.500 0,98 BIST DENIZLI 80.897 0,10 BIST ISTANBUL 102.469 0,16 BIST IZMIR 157.893 0,40 BIST KAYSERI 331.156 0,71 BIST KOCAELI 236.782 -0,62 BIST KONYA 64.576 0,92 BIST TEKIRDAĞ 220.382 -1,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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