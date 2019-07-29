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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.519 0,43 BIST ANKARA 116.280 0,77 BIST ANTALYA 49.601 1,24 BIST BALIKESİR 57.190 0,73 BIST BURSA 144.009 -0,13 BIST DENIZLI 83.100 0,82 BIST ISTANBUL 102.580 -0,07 BIST IZMIR 158.862 0,31 BIST KAYSERI 337.367 -0,11 BIST KOCAELI 238.715 -0,11 BIST KONYA 63.754 -1,44 BIST TEKIRDAĞ 220.034 0,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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