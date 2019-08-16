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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.704 1,69 BIST ANKARA 112.294 0,39 BIST ANTALYA 48.170 -1,12 BIST BALIKESİR 58.403 0,02 BIST BURSA 136.374 -0,28 BIST DENIZLI 81.387 0,05 BIST ISTANBUL 96.456 0,32 BIST IZMIR 153.503 0,39 BIST KAYSERI 355.558 0,76 BIST KOCAELI 229.848 0,31 BIST KONYA 61.979 -0,58 BIST TEKIRDAĞ 206.915 -2,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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