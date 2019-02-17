Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya 1193 Bursa
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu
Eşel mobile geçilsin
Eşel mobile geçilsin
STK'larla buluştu
STK'larla buluştu
Google Asistan Sevgililer Günü’ne hazır
OK Google-Sevgilin var mı?
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...

Gürbulak'ta 25 kilogram eroin ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 25 kilogram eroin ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen...

Gürbulak'ta 25 kilogram eroin ele geçirildi
banner17

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, İran üzerinden Türkiye'ye gelen ve yasa dışı uyuşturucu ticareti yapabileceği değerlendirilen bir araç, "taşıt takip ve ihbar" programları üzerinden takibe alındı.

Söz konusu araç, Gürbulak Sınır Kapısı'na geldiği sırada ihbar kayıt programının uyarı vermesi üzerine x-ray cihazına sevk edildi. Yapılan tarama neticesinde aracın şoför mahallinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Detaylı arama sonucunda aracın şoför mahallinde bulunan yatağın altında zulalara yerleştirilmiş halde 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük MuhafazaGürbulak Sınır KapısıTicaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5