Gürbulak'ta 79,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gürbulak Sınır Kapısı'nda Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonla 79 kilo 716 gram uyuşturcu madde ele geçirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Romanya'ya gitmek üzere transit yük taşıyan tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edilidi.
Taramada, dorse tabanında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi ve narkotik dedektör köpeği Ari'nin tepki vermesi üzerine söz konusu bölüm açıldı. Kaçakçıların, dedektör köpekleri aldatmak amacıyla köpük sıkarak gizlemeye çalıştığı eroin paketlerinin üzerine biber döktüğü görüldü. Bibere aldanmayan Ari sayesinde, karbon kağıdına sarılı halde bulunan 130 pakette toplam 79 kilo 716 gram eroin ele geçirildi.
Söz konusu uyuşturucu maddelere el konuldu, gözaltına alınan tır şöförü hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.