Gürbulak'ta 79,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ANKARA (AA) - Gürbulak Sınır Kapısı'nda Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonla 79 kilo 716 gram uyuşturcu madde ele geçirildi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Romanya'ya gitmek üzere transit...

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:59