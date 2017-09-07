Gürbulak'ta bin 860 cep telefonu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda, piyasa değeri toplam 1 milyon 257 bin 659 lira olan bin 860 cep telefonu ve 444 paket yabancı menşeli bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir nakliye firmasına ait tır, giriş ve araç tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sistem üzerinden yapılan risk analizi sonucunda X-Ray taramasına sevk edildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan X-Ray taramasında, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır, incelenmek üzere arama hangarına yönlendirildi. Gümrük personeli tarafından gerçekleştirilen aramada, boş olan tır dorsesinin alüminyum yan destek çıtalarına gizlenmiş piyasa değeri toplam 1 milyon 257 bin 659 lira olan çeşitli modellerde bin 860 cep telefonu ve 444 paket yabancı menşeli bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.