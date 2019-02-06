Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa Elif
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun "Aşk Dediğin" kitabı raflarda

- Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" kitabı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi okurlarla buluştu

Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun
banner17

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" kitabı raflarda yerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, The New Yorker dergisi kapağında yer alan çalışmalarının yanı sıra dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde yayınlanan illüstrasyonları, açtığı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiyle dünyanın tanıdığı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun son kitabı "Aşk Dediğin" okuyucuyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekşioğlu, kitabın öyküsüne ilişkin şunları kaydetti:

"Aşk; sadece insana bahşedilmiş en yüce duygulardan biri, var olmamızın temel nedeni, yumruk büyüklüğündeki kalbimize evreni sığdıran ve yıldızlardan yıldızlara seyahat ettiren sürrealist bir durum... Çalışmalarımın konsepte göre kitaplaştırılması önerisi Yeditepe Üniversitesi Yayınevi yöneticisi Didem Bayındır’dan geldiğinde çok sevinmiştim.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti onayı ile de önce ‘Benim Kedilerim’, ardından ‘Aşk Dediğin' yayımlandı. Aşk Dediğin, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi okurlarla buluşuyor. Bu benim için son derece mutluluk verici çünkü aşka ve sevgiye dair her türlü vurgunun önemine inanırım. Şairin dediği gibi, 'Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.'"

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1