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Gürcistan Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Türkiye Gürcistan'la yıllık 1,5 milyar dolar ticaret hacmine sahip. Bu rakamı en kısa zamanda yukarılara taşımamız lazım"

Gürcistan Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Gürcistan'la 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, bu rakamın yukarı taşınması gerektiğini ifade etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Baran'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin üçlü olarak önemli çalışmalar yaptığını belirten Baran, "İhracatta 1,3 milyar dolar, ithalatta ise 233 milyon dolarla Türkiye Gürcistan'la yıllık 1,5 milyar dolar ticaret hacmine sahip. Bu rakamı en kısa zamanda yukarılara taşımamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Gürcü vatandaşları sağlık turizmi için Ankara'ya beklediklerini vurguladı.

Ziyarette Büyükelçi Janjgava'ya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci ile Büyükelçilik Müsteşarı Diana Malazonia eşlik etti.

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ATOGeorge JanjgavaGürcistanGürsel Baran
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